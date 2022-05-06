İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) açıklamaları 6 Mayıs Cuma günü merak ediliyor. İSKİ tarafından yapılan güncel duyurulara göre "6 Mayıs Cuma günü İstanbul'da su kesintisi olacak mı?" İşte, merak edilen sorunun yanıtı...

İSKİ yaptığı açıklamada, "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verdi.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Sülüntepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.05.2022 10:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.5.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : İnceğiz Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.05.2022 08:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

6 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 87,13