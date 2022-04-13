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İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? 13 Nisan İSKİ planlı su kesintileri ile İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? 13 Nisan İSKİ planlı su kesintileri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından düzenli olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları belli oldu. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında toplamda 9 ilçede su kesintisi yaşanacak.

13.04.2022 - 11:55 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı belli oldu. 13 Nisan Çarşamba gününe su kesintisi ile başlayan İstanbullular için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel su kesintisi duyurularını paylaştı. İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler açıklandı. İşte 13 Nisan Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler 

  • 13 NİSAN İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

    Arıza Kesinti
    İlçe : Ataşehir
    Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah
    Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 13.04.2022 09:30
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Başakşehir
    Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 13.04.2022 10:34
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Beyoğlu
    Etkilenen Mahalleler : Kamer Hatun Mah,Hüseyinağa Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 13.04.2022 12:50
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Eyüpsultan
    Etkilenen Mahalleler : Karadolap Mah,Alibeyköy Mah,Çırçır Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 13.04.2022 08:29
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Eyüpsultan
    Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah,Karadolap Mah,Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah,Güzeltepe Mah,Emniyettepe Mah
    Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
    Açıklama : Kağıthane-Alibeyköy 400Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi : 13.04.2022 12:15
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Kadıköy
    Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah
    Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 13.04.2022 10:45
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Kağıthane
    Etkilenen Mahalleler : Telsizler Mah,Ortabayır Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 13.04.2022 12:18
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Tuzla
    Etkilenen Mahalleler : Aydınlı Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 13.04.2022 09:29
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Çatalca
    Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 13.04.2022 12:01
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Ümraniye
    Etkilenen Mahalleler : Cemil Meriç Mah
    Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
    Başlama Tarihi : 13.04.2022 12:04
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  • İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 

    13 Nisan 2022 tarihi itibariyle İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 88,20

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