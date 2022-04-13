İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı belli oldu. 13 Nisan Çarşamba gününe su kesintisi ile başlayan İstanbullular için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel su kesintisi duyurularını paylaştı. İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler açıklandı. İşte 13 Nisan Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler