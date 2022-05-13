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İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? 13 Mayıs 2022 İSKİ planlı su kesintileri

İstanbul'da yaşanacak su kesintileri İstanbul'da yaşayanlar tarafından merak edilirken, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İşte, 13 Mayıs Cuma günü İSKİ güncel su kesintileri...

13.05.2022 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? 13 Mayıs 2022 Cuma günü İSKİ planlı su kesintileri! İstanbul'da sular ne zaman kesilecek ve saat kaçta gelecek.

İstanbullular gözünü İSKİ tarafından yapılacak planlı su kesintilerine çevirirken, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 13 Mayıs Cuma günü su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleri yayınladı. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında 6 ilçede su kesilmesi bekleniyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan 13 Mayıs Cuma günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahalleler...

İSKİ TELEFON NUMARASI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) için tüm telefonlardan 185’i tuşlayarak İSKİ Alo 185 Servisi’ne ulaşabilirsiniz. (İstanbul dışı aramalar için 0212 185 00 00)

12 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.05.2022 10:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Hacıahmet Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.05.2022 09:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.05.2022 09:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Adil Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.05.2022 10:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Cemil Meriç Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.05.2022 10:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Eskişehir Mah,Feriköy Mah,Ergenekon Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.05.2022 09:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

13 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 85,42 oldu.

İSKİ yaptığı açıklamada, "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verdi.

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