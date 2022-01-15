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İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu: İstanbul son dakika su kesintisi olan ilçeler

İstanbul'da gün içinde yaşanacak su kesintileri merak ediliyor. İstanbullular, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan güncel su kesintisi duyurularını araştırıyor. 15 Ocak Cumartesi, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15 Ocak 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları

15.01.2022 - 10:20 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İSKİ açıkladı: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da yağışlı hava İSKİ son dakika su kesintilerinin araştırılmasına neden oldu. İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 15 Ocak 2022 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 15 Ocak 2022 İSKİ su kesintisi

15 OCAK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.01.2022 09:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.01.2022 09:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.01.2022 08:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Esenyalı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.01.2022 09:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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