İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler: İSKİ duyurdu: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Ocak İSKİ su kesintisi duyuruları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan 23 Ocak Pazar günü İstanbul su kesintileri gündemde. İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözleri İSKİ tarafından açıklanan son dakika ve planlı su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor.

23 OCAK İSKİ SON DAKİKA ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

23 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusunun cevabı belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 23 Ocak Pazar 2022 İSKİ su kesintisi...

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Gülensu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.01.2022 04:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.