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Haberler Gündem İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahaller: İSKİ su kesintisi duyurusu ile 17 Ağustos 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ açıkladı: 17 Ağustos İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul'da hangi semtlerde ve mahallerde suyun kesileceği, suların ne zaman geleceği belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) anlık olarak su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve suların ne zaman geleceğini paylaşıyor. İşte 17 Ağustos 2022 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle meydana gelecek su kesintisi duyuruları...

17.08.2022 - 11:14 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahaller: İSKİ su kesintisi duyurusu ile 17 Ağustos 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da meydana gelecek su kesintileri İSKİ arıza duyuruları ile belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve suların kaçta geleceğini duyurdu. Peki, İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte 17 Ağustos Çarşamba İstanbul'da meydana gelecek su kesintisi duyuruları...

17 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : İlçe Beledıyesı Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.08.2022 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.08.2022 17:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.08.2022 10:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Akevler Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.08.2022 09:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Feyzullah Mah,Yalı Mah,Cevizli Mah,Altayçeşme Mah,Bağlarbaşı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
Başlama Tarihi : 17.08.2022 09:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.08.2022 09:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Aydıntepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.08.2022 10:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.08.2022 09:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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