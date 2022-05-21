İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda oturanlar 21 Mayıs Cumartesi günü hangi ilçe ve mahallerde su kesintisi yaşanacağını merak edip araştırmaya başladı. Arıza duyuruları ise İSKİ tarafından günlük olarak duyurulmaktadır. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 21 Mayıs Cumartesi günü suların hangi ilçe ve mahallelerde kesileceğini ve suların ne zaman geleceğini açıkladı. İşte 21 Mayıs 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...