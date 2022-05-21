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İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahaller: 2022 İSKİ 21 Mayıs Cumartesi günü sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahaller: 2022 İSKİ 21 Mayıs'ta sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKi) günlük olarak su kesilecek ilçe mahalleleri paylaşırken, İstanbullular sular ne zaman kesilecek, su ne zaman gelecek gibi soruların yanıtı arıyor. İstanbul'da hangi ilçe ve mahallerde suyun kesileceği, suyun ne zaman geleceği belli oldu. İşte 21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul su kesintisi İSKİ duyuruları...

21.05.2022 - 10:32 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda oturanlar 21 Mayıs Cumartesi günü hangi ilçe ve mahallerde su kesintisi yaşanacağını merak edip araştırmaya başladı. Arıza duyuruları ise İSKİ tarafından günlük olarak duyurulmaktadır. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 21 Mayıs Cumartesi  günü suların hangi ilçe ve mahallelerde kesileceğini ve suların ne zaman geleceğini açıkladı. İşte 21 Mayıs 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

  • Arıza Kesinti
    İlçe : B.Çekmece
    Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 21.05.2022 08:23
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Maltepe
    Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 21.05.2022 10:14
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
  • Arıza Kesinti
    İlçe : Sarıyer
    Etkilenen Mahalleler : Yeniköy Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 21.05.2022 09:37
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Çatalca
    Etkilenen Mahalleler : Muratbey Merkez Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 21.05.2022 10:05
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
  • Arıza Kesinti
    İlçe : Şile
    Etkilenen Mahalleler : Kabakoz Mah
    Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
    Başlama Tarihi : 21.05.2022 09:04
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

    21 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 83.09 oldu.

    İSKİ yaptığı açıklamada, "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verdi.

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