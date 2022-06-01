İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler belli oldu! 1 Haziran 2022 İSKİ ile hangi ilçe ve mahallelerde sular ne zaman kesilecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da 1 Haziran itibarıyla 6 ilçede su kesintisi yaşanacağı İSKİ tarafından yapılan duyurularla belli oldu. İstanbul'da su tedarik dağıtım hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda hangi ilçe ve mahallerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte, 1 Haziran Çarşamba günü İSKİ İstanbul su kesintisi ve arıza duyuruları...

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Çamlıbahçe Mah,Tokatköy Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 01.06.2022 11:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.06.2022 10:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Uskumruköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.06.2022 09:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : İnceğiz Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.06.2022 11:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.06.2022 11:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Yavuztürk Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.06.2022 09:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şile Etkilenen Mahalleler : Akçakese Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.06.2022 11:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Paşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.06.2022 10:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

1 Haziran 2022 tarihi itibarıyla İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 79.37 oldu.

İSKİ yaptığı açıklamada, "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verdi.