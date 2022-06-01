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İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler belli oldu! 1 Haziran 2022 İSKİ planlı su kesintileri

İstanbul'da yaşanacak su kesintileri günlük olarak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyuruluyor. İstanbullular sular ne zaman kesilecek, sular ne zaman gelecek gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, 1 Haziran Çarşamba günü İSKİ planlı su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...

01.06.2022 - 12:57 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler belli oldu! 1 Haziran 2022 İSKİ ile hangi ilçe ve mahallelerde sular ne zaman kesilecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da 1 Haziran itibarıyla 6 ilçede su kesintisi yaşanacağı İSKİ tarafından yapılan duyurularla belli oldu. İstanbul'da su tedarik dağıtım hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda hangi ilçe ve mahallerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte, 1 Haziran Çarşamba günü İSKİ İstanbul su kesintisi ve arıza duyuruları...

Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çamlıbahçe Mah,Tokatköy Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 01.06.2022 11:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.06.2022 10:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Uskumruköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.06.2022 09:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : İnceğiz Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.06.2022 11:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.06.2022 11:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Yavuztürk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.06.2022 09:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Akçakese Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.06.2022 11:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Paşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.06.2022 10:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

1 Haziran 2022 tarihi itibarıyla İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 79.37 oldu.

İSKİ yaptığı açıklamada, "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verdi.

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