İstanbul'da su kesintisi olacak semtler nereler? İSKİ arıza ile 22 Ağustos İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek, İstanbul'da sular kaçta gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda arıza ve bakım sebebiyle yaşanacak su kesintileri İSKİ tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. Peki, İstanbul'da su kesintisi olacak semtler nereler? İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte 22 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları

22 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Muratpaşa Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.08.2022 09:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.8.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.08.2022 09:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.08.2022 08:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.8.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Fikirtepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.08.2022 10:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.8.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Cevizli Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.08.2022 09:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Sultançiftliği Mah Arıza Sebebi : İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.08.2022 09:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : İnkılap Mah,Saray Mah,Hekimbaşı Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.08.2022 09:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.8.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.08.2022 09:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.8.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.