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Haberler Gündem İstanbul'da su kesintisi olacak semtler nereler? İSKİ arıza ile 22 Ağustos İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek, İstanbul'da sular kaçta gelecek?

İSKİ'den açıklama: İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler

İSKİ, su kesintisi meydana gelecek ilçeleri duyurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklama ile İstanbul'da su kesintisi yaşanacak semtler ve mahaller belli oldu. İSKİ arıza duyurusuyla İstanbul'da suların ne zaman geleceği belli oldu. İşte 22 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan semtler ve mahalleler...

22.08.2022 - 10:18 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da su kesintisi olacak semtler nereler? İSKİ arıza ile 22 Ağustos İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek, İstanbul'da sular kaçta gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda arıza ve bakım sebebiyle yaşanacak su kesintileri İSKİ tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. Peki, İstanbul'da su kesintisi olacak semtler nereler? İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte 22 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları

22 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Muratpaşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.08.2022 09:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.8.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.08.2022 09:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.08.2022 08:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.8.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Fikirtepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.08.2022 10:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.8.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Cevizli Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.08.2022 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Sultançiftliği Mah
Arıza Sebebi : İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.08.2022 09:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : İnkılap Mah,Saray Mah,Hekimbaşı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.08.2022 09:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.8.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.08.2022 09:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.8.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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