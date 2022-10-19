İstanbul'da su kesintisi olacak semtler belli oldu! İSKİ duyurdu: 19 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek, İstanbul'da sular kaçta gelecek?

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi olan ilçeler ve mahaller açıklandı. Evlerinde kesinti yaşayan İstanbullular ise "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 19 Ekim 2022 Çarşamba İSKİ su kesintisi duyuruları...

19 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Haraççı Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 19.10.2022 09:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.10.2022 10:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Çubuklu Mah,Rüzgarlıbahçe Mah,Kavacık Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.10.2022 07:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Bebek Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 19.10.2022 11:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Zeyrek Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.10.2022 11:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Mevlanakapı Mah,Seyyid Ömer Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.10.2022 11:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Nurtepe Mah,Merkez Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.10.2022 11:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.10.2022 12:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Şerifali Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.10.2022 11:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.