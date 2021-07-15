İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 46 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.Polis, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramada yaklaşık 40 kilogram esrar, 1 kilo 684 gram metamfetamin, 348 gram sentetik kannabinoid, 43 gram eroin, 7 gram kokain, 134 uyuşturucu hap, 21 kök hint keneviri, 4 tabanca, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 56 adet fişek ve 2 bin 115 lira para ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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