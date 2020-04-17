İstanbul'da sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yoğunluğu

AA

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler devam ederken, vatandaşların hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde alışveriş yaptığı noktalarda yoğunluk oluştu.

Avrupa Yakası'nın en hareketli ilçelerinden Beyoğlu, Fatih, Beşiktaş ve Sarıyer'de bazı vatandaşlar "evde kal" çağrılarına uymayıp dışarı çıkarken, bazıları sahilde gezdi, bazıları da spor yaptı.

Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nin oldukça kalabalık olduğu gözlenirken, bazı vatandaşların maske takmadıkları, sosyal mesafeye uymadıkları dikkati çekti.

Toplu taşıma kullanan ve özel araçlarıyla yolculuk yapanların sayısında koronavirüs tedbirlerinin alındığı günden bu yana bir nebze artış olurken, duraklarda araç bekleyen yolcuların sosyal mesafe kuralına uydukları, eldiven ve maske kullandıkları görüldü.

Cumartesi ve pazar günleri uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde alışveriş yapanlar bazı noktalarda yoğunluğa neden olurken, tedbir amacıyla teker teker müşteri alınan market önlerinde kuyruklar oluştu.

- Anadolu Yakası'nda "evde kal" çağrılarına uyuluyor

Anadolu Yakası'nda ise "evde kal" çağrılarına riayet gösterildiği gözlemlenirken, güneşli ve sıcak havaya rağmen sahiller, parklar ve meydanlar boş kaldı.

Pandemi sebebiyle vatandaşlar büyük oranda çağrılara uyarak evde kalmayı tercih ederken, toplu taşıma araçlarında da sosyal mesafe kurallarına uyuldu.

Çalışmaların devam ettiği iş yerlerinde ise maske takma kuralına büyük oranda riayet edildiği görüldü.

Deniz, kara ve demiryolu ulaşımının birleştiği merkezler olan Üsküdar ve Kadıköy'de vatandaşlar yarın uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle alışveriş yaptı.

,Tansel Parlak,İbrahim Halil Aktürk