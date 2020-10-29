İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Soruları İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilenleri canlı yayında açıkladı.

İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Koca, "Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var. (COVID-19 vakaları) Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır." dedi. Bakan Koca, İstanbul'da sokağa çıkma yasağının düşünülmediğini açıkladı.

SEYAHAT KISITLAMASI OLUR MU? BAKAN KOCA AÇIKLADI

Seyahat kısıtlaması sorularına Koca "Şu an böyle bir kısıtlama düşünmüyoruz. Özellikle alınması ve uyulması gereken tedbirlere uyum gösterme noktasında bir kararlılık içerisinde olursa biz bunun üstesinden geliriz." dedi.