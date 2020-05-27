İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı

AA

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 23-24-25 ve 26 Mayıs'ta 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibarıyla tamamlandı.

Sessiz bir bayramı geride bırakan İstanbul'da, kısıtlamanın son bulmasıyla araç ve insan hareketliliği arttı.

Vatandaşlar akaryakıt istasyonlarının marketlerinde yoğunluğa neden olurken, bazılarında alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Şehrin işlek caddelerinin yanı sıra ana arterlerde de araç hareketliliği gözlendi.

Araçlarıyla dışarı çıkan İstanbullular, kentin bazı bölgelerinde trafik yoğunluğuna ne den oldu. İBB mobil uygulamasının verilerine göre saat 00.32 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 22'ye ulaştı.

Silivri'de de kısıtlamanın bitmesiyle D100 Karayolu'nda İstanbul istikametine doğru trafik oluştu.

Bazı vatandaşların yürüyüş için dışarı çıktığı, bazılarının benzinliklerdeki marketlere ve bankamatiklere gittiği gözlendi.

,Muhammed Gencebay Gür,Zeynep Rakipoğlu,Alparslan Ermiş