AA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bugün emniyet teşkilatı tarafından 1405 idari işlem yapılıp, toplamda 3 milyon 239 bin 15 lira para cezası kesildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, ayrıca "Jandarma teşkilatımız tarafından 131 idari işlem uygulanmış olup 340 bin 242 lira para cezası kesilmiştir." ifadelerini kullandı.