İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri

AA

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 17.00 sıralarında Aydos Ormanları bölgesinde insansız hava aracıyla yapılan kontroller sırasında ağaçlık alan içerisinde park halinde bir araç ve 2 kişiyi tespit etti.Olay yerine giden motosikletli polis timleri 2 kişiye Hıfzıssıhha Kanunundan 3 bin 180'er lira ceza kesti.