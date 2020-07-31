Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu yaşandı. Kurban Bayramı’nın ilk günü sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar plaja akın etti. Aileleri ve arkadaşları ile plaja gelen çok sayıda kişi, denize girip serinledi. Plajda sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldığı görüldü.
Plajda oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Görüntülerde plajdaki doluluk dikkat çekerken, korona virüs tedbirlerine uyulmadığı görüldü.
“SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLMİYOR"
Sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediğini söyleyen Kenan Yücetepe, “ Küçükçekmece’ye geldik ama sosyal mesafeye uyan hiç kimse yok. Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor” diye konuştu.
“TATİL AMAÇLI GELDİK AMA PİŞMAN OLDUM"
Tatil amaçlı geldiğini söyleyen bir vatandaş, “Tatil amaçlı Küçükçekmece’ye geldik ama pişman oldum. Daha önce Karadeniz’e gidiyordum. Orada sosyal mesafe çok daha iyiydi" ifadelerini kullandı.
“İKİNCİ DALGA GELİR"
Kurban Bayramı’nın ilk gününde serinlemek için denize geldiğini ifade eden Esma Şahin, “ Serinlemek için geldik, eğlenmek için geldik ama maalesef çok kalabalık. Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor. İkinci dalga gelir.” dedi.
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