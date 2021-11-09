İstanbul'da etkili sis

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gece saatlerinde kentin bazı noktalarında sis etkili oldu.

Yer yer yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Sis kent genelinde sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.