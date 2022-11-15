İstanbul'da silahlı saldırı kamerada

İstanbul'da, silahlı saldırıya uğrayan Şaban A. ağır yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçen çarşamba günü saat 21.30 sıralarında Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan kafe önünde meydana geldi. Kafe önünde bir kadınla konuşan Şaban A. silahlı saldırıya uğradı.

Bacaklarına ve karnına 3 kurşun isabet eden Şaban A. ağır yaralı olarak Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Silahlı saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, polis saldırganı bir süre sonra yakaladı.