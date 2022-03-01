İstanbul'da silahlı çatışma kamerada!

İstanbul'un Güngören ilçesinde, 2 kişinin silahlı çatışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Şubat Cumartesi günü Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişiden E.E., S.B.'nin iş yerinin önüne geldi. E.E., bir anda S.B.'ye silahla ateş etmeye başladı.

Saldırıya uğrayan S.B. de üzerindeki tabancayı çıkararak karşılık verdi. İkili arasında sokaktaki çatışmada şans eseri kimseye mermi isabet etmedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.