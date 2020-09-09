İstanbul'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin yasa dışı yollarla yurda sokulan silahları piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Esenyurt’ta bir adrese düzenlediği operasyonda, M.A.'yı gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 20 tabanca, 20 şarjör ve 20 silah kutusu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.