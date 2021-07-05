Senfonik Yaz Konserleri 0:00 / 0:00

Normalleşme süreciyle birlikte, uzun bir aradan sonra İstanbullulara gerçek müziğin canlı müzik olduğunu hatırlatmayı amaçlayan Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası'nın "İstanbul'da Senfonik Yaz" başlıklı konser dizisi; 3 Temmuz Cumartesi akşamı Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda 'Büyük Bir Gece Müziği' konseriyle başladı

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Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası'nın "İstanbul'da Senfonik Yaz" başlıklı konser dizisi; 3 Temmuz Cumartesi akşamı Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda 'Büyük Bir Gece Müziği' konseriyle başladı.

Şef Cem Mansur yönetiminde, gitarda solist Murat Usanbaz'ın yer aldığı konserde; F. Mendelssohn'un 'Bir Yaz Gecesi Rüyası'ndan üç bölüm, J. Rodrigo'nun Gitar Konçertosu 'Aranjuez', M. Mussorgsky'nin 'Çıplak Dağda Bir Gece adlı eseri seslendirildi.

4 Temmuz Pazar akşamı Beylikdüzü Amfi Tiyatro'da ücretsiz olarak tekrarlanan konserlere müzikseverler büyük ilgi gösterdi. En popüler klasik eserlerden oluşan konserler dizisi, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu ve İstanbul'un iki yakasındaki açık alanlarda devam edecek.