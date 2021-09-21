İstanbul'da Senfonik Yaz 0:00 / 0:00

Klasik müziğin en popüler eserlerini yaz boyunca İstanbul’un iki yakasında düzenlediği açık hava konserleri ile binlerce müziksevere ulaştıran Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası; "İstanbul'da Senfonik Yaz" konser dizisinin son konseri 'Masallar'ı, hafta sonu Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu ve Kalamış Atatürk Parkı'nda gerçekleştirdi

HABERTURK.COM

İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası; "İstanbul'da Senfonik Yaz" konserinde, şef Cem Mansur yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası, soprano Hale Soner Kekeç'e eşlik etti. J. Offenbach’ın "Hoffmann'ın Masalları"ndan Barcarolle Operetlerden aryalar, P. İ. Çaykovski’nin 'Fındıkkıran Süiti' ve P. Dukas’ın 'Sihirbazın Çırağı' eserlerinin seslendirildiği konserde CRR Senfoni Orkestrası ve soprano Hale Soner Kekeç’in performansı büyük beğeni topladı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nun ardından Kalamış Atatürk Parkı’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilen konserde Cem Mansur, CRR Konser Salonu’nun 2021 - 2022 sezonunun açılış programını da seyircilere duyurdu. 1'nci İstanbul Oda Müziği Festivali kapsamında 21 Eylül - 2 Ekim arasında dünyaca ünlü müzisyenleri ağırlayacak olan CRR Konser Salonu ekim ayında yeni bir programla müzikseverlerin karşısına çıkacak.