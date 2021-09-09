İstanbul'da sahteciliğe yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

AA

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin hazırladığı sahte evrakları piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Söz konusu soruşturma kapsamında Bahçelievler'de bir matbaaya operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.Adreste yapılan aramada, çok sayıda sahte kimlik kartı, öğrenci belgesi, diploma ve sahte alkollü içki bandrolü ile belge yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.