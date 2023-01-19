AA

İstanbul'un 3 ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 30 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce, Üsküdar, Beyoğlu ve Bağcılar'da sahte parfüm imalathanelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüphelilerin kurdukları paravan şirketler aracılığıyla yurt dışından ithal ettikleri parfüm esansı ile merdiven altı yerlerde ürettikleri sahte parfümleri şişelere doldurdukları tespit edildi.

Şüphelilerin, ürünleri, orijinaliyle bire bir benzer özellik gösteren barkot ve QR kodlu ambalajlara koyarak, İstanbul, Antalya ve İzmir gibi turistik yerlerde ve Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Beyoğlu, Fatih'in yoğun ziyaret edilen caddelerinde "Gümrük mağazasından alınmıştır, yurt dışından getirilmiştir, iflas eden mağazamızın orijinal malıdır" gibi gerçek dışı ifadelerle sattıkları belirlendi.

3 ayrı adreste yapılan aramada, piyasa değeri 5 milyon 690 bin lira olarak hesaplanan 30 bin şişe sahte parfüm, 45 bin boş parfüm şişesi, 5 bin litre etil alkol ve 4 parfüm dolum makinesi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı, Bağcılar'da üretim yapılan merdiven altı imalathaneyi basına açtı. İmalathanede, yurt dışından getirilen bidonlar içerisindeki ham madde, parfüm, dolum makinesi ve satışa hazır parfümlerin yer aldığı görüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.