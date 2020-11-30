İstanbul'da sahte para operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'deki bir benzin istasyonuna sahte para verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Benzin istasyonuna gelen araç içerisindeki bir kişinin sahte 100 lira vererek kaçtığı bilgisi üzerine yapılan kamera incelemesinde, bahse konu aracın plakasının çalıntı olduğu tespit edildi.

25 ayrı kamera görüntüsü takip ederek şüpheli aracın Ümraniye'de olduğunu tespit eden ekipler, baskında araçta bulunan S.Y, Ö.E, G.K. ve R.N.T. isimli 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 200 lira sahte para ele geçirildi.

Sahte parayı B.D isimli bir kişiden aldığını söyleyen şüpheli ile bu kişi arasında Sultanbeyli'deki bir alışveriş merkezinde buluşma ayarlandı.

Bu görüşme sırasında B.D. ile yanındaki Y.İ. ve A.S. isimli şahıslar da bir araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada sahte 14 bin lira bulunurken A.S. isimli şahsın üzerinden de 4 parça halinde 1,7 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

- Sahte 50 bin lira ele geçirildi

Polis ekipleri, şüpheli B.D'nin sahte paranın bir kısmını aldığını söylediği T.K ile sahte paraları piyasaya sürdüğü tespit edilen M.D'yi de Fatih'te gözaltına aldı. Yapılan aramada, T.K'nın üzerinden sahte 300 lira, M.D'den de 50 bin lira sahte para ele geçirildi. Bu şahısların sahte para temini için görüştükleri U.T. isimli şüpheli de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden G.K. ve R.N.T. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüpheliler Ö.E, Y.İ ve U.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.D, A.S, M.D, T.K. ve S.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.