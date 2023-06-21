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İstanbul'da sahte kredi kartlarıyla 2 milyon liralık vurgun!

İstanbul'da müşterilerin banka bilgilerini ele geçirerek sahte kartla avans nakit çeken şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin 2 milyon liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

Giriş: 21.06.2023 - 11:12 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da sahte kredi kartlarıyla 2 milyon liralık vurgun!
Sahte ek kartla 2 milyonluk vurgun!
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DHA

İstanbul'da banka müşterilerine ait kart bilgilerini ele geçirerek çıkarttıkları ek kartlarla nakit avans çeken 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yolla 2 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlendi. Biri telefoncu, diğeri tekstilci iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından banka müşterileri adına ek kredi kartları çıkartılarak dolandırıcılık yapıldığı şikâyeti üzerine soruşturma açıldı. Yapılan çalışmada banka müşterilerinin banka ve kart bilgilerini ele geçiren şüphelilerin, bu bilgileri kullanarak hesaplara ait ek kartlar çıkarttıkları tespit edildi. Şüphelilerin çıkarttıkları ek kartlarla, hesap sahibinin haberi olana, yada kredi kartının limiti dolana kadar ATM´lerden nakit avans çektikleri belirlendi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kimliklerini tespit ettiği şüpheliler Gökhan Ö.(38) ile Aykut A.(33)´yı gözaltına aldı. Gökhan O.´nun telefonculuk yaptığı, Aykut A.´nın ise tekstil işiyle uğraştığı ve daha önceden 2 suç kaydı olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 186 banka müşterisinin hesap ve kredi kartı bilgilerine ulaştığı ve ek kart çıkarttığı, bu yöntemle 2 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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