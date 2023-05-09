İstanbul'da sahte kimlik ve pasaport operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ümraniye ilçesinde bir iş yerinde İ.İ., İ.İ., K.K., Y.K. ve A.S. isimli kişiler tarafından sahte mühür kullanarak sahte çek, kimlik ve pasaport basarak paravan olarak kurdukları şirket üzerinden piyasaya süreceğini belirledi.

Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde, 5 kişinin resmi belgede sahtecilik suçlarından hakkında işlem yapılan kişilerle sık sık bir araya geldiği, sahte çek, kimlik ve pasaport basımında kullanılan malzeme temin ettikleri belirlendi. Gerekli hazırlıkları yapan jandarma ekipleri iş yerine operasyon yaptı. Operasyonda İ.İ., İ.İ., K.K., Y.K. ve A.S. isimli kişiler gözaltına alındı.