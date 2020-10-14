İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da ekim ayında 49 alkol zehirlenmesi meydana geldi, 9 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan çeşitli hastanelerde tedavisi devam 9 kişinin ise hayati tehlikesi sürüyor.

Sahte içkiden zehirlenme olaylarıyla ilgili tespit edilen 52 şüpheliden 50'si yakalandı.

Gözaltına alınan 50 şüpheliden 33'ü serbest bırakılırken, 4'ü adli kontrolle salıverildi, 6'sı ise tutuklandı.

Gözaltındaki 7 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.