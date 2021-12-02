İstanbul'da sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

AA

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, üretilen yüklü miktarda sahte içkiyi kent genelinde piyasaya sürerek, haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Başakşehir, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da çok sayıda adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen 10 bin 7 şişe ve tanker içerisinde doluma hazır 1225 litre sahte içki ile içki ambalajlamada kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.