Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik

İstanbul'da sahte alkol operasyonunda 5 zanlı yakalandı

İstanbul'da düzenlenen sahte alkol operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş: 02.02.2023 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da sahte alkol operasyonunda 5 zanlı yakalandı
AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, dezenfektan ve yüzey temizleyicisi adı altında üretilen etil alkolün farklı şehirlerde sahte alkol üretimi yapan kişilere 5 litrelik bidonlarla kargo aracılığıyla gönderildiği tespit edildi.

Çalışmaların sonucunda Ataşehir ve Pendik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 5 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 5 bin 305 litre alkollü sıvı, 28 şişe alkol aroması, 112 boş bidon, 400 bidon kapağı ve 34 etiket ele geçirildi, alkollerin nakliyesinde kullanılan araca el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hatay'da sanayi sitesindeki 3 işyerinde yangın
Hatay'da sanayi sitesindeki 3 işyerinde yangın
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Yunan basınında çıkan habere yanıt
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Yunan basınında çıkan habere yanıt
Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kar ve tipi engeli
Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kar ve tipi engeli
Bakan Akar, Azerbaycanlı ve Gürcü mevkidaşlarıyla görüştü
Bakan Akar, Azerbaycanlı ve Gürcü mevkidaşlarıyla görüştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.