İstanbul'da sahilde cansız beden bulundu

DHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde sahilde erkek cansız bedeni bulundu.

Kısırkaya Sahili'nde dün saat 13.00 sıralarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede isminin İlhami Genç olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekibi cansız bedenin bulunduğu yerde inceleme yaptı. İtfaiye ekipleri halatlara bağladıkları cansız bedeni çekerek çıkardı. İlhami Genç'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.