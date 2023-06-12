TÜRKİYE'DE KUMDA YETİŞEN 5. DELİÇAY TÜRÜ

Özal Güner, "Kum deliçayı" ile bugüne kadar literatüre 7 türü kazandırdığını, bu türle birlikte Türkiye'de kumda yetişen 5'inci deliçay türünün kayıtlara geçtiğini söyledi. Bulduğu türün bilim dünyasına kazandırılması dolayısıyla çok mutlu olduğunu anlatan Güner, "Literatüre kazandırdığımız yeni türle birlikte dünyadaki deliçay türü 475'e, Türkiye'deki sayısı ise 121'e yükselmiş oldu. Bulduğumuz bitki endemik bir türdür, sahilde bulduğumuz için 0 ila 5 metre arasında yayılış gösteriyor.