İstanbul'da "Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimi

Maltepe'deki denetimlere katılan Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, Maltepe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir ve Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Han, ilçedeki bir özel eğitim kurumunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Velilere koronavirüsle mücadele kapsamında uyulması gereken kuralları hatırlatan Dallı, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına hep birlikte uyalım, birbirimize zarar vermeyelim. Bu hassasiyeti hepimiz gösterirsek bu sıkıntıdan bir an önce kurtulacağımıza inanıyoruz." dedi.
Dallı, kurallara uymayan bazı vatandaşların, kurallara uyan vatandaşların çabasını boşa çıkardığını belirterek, "Etrafımızda sözümüzün geçeceği insanları da uyaralım. Hep birlikte çabalarsak bir an önce bu sıkıntılardan kurtuluruz." diye konuştu.
İncelemesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Dallı, İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda tüm iş kolları, ticarethaneler ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetim yapıldığına değinerek, daha önceki denetimlerde olduğu gibi vatandaşları maske, mesafe, temizlik konularında bilgilendirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Dallı, vatandaşların büyük bölümünün kurallara uyduğunu dile getirerek, "Vatandaşlarımızdan maske, mesafe, temizlik ve diğer uyulması gereken kurallar konusunda hassasiyet rica ediyoruz. Bu başarı olacaksa, hep birlikte hareket ederek olacak. Bir kısmımız uymadığımız zaman bu başarı gecikiyor." dedi.
Daha sonra Dallı ve beraberindekiler, kafeterya ve restoranlarda denetim yapmak için okuldan ayrıldı.
- Üsküdar
Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de denetimler kapsamında, kafeterya ve restoranları gezerek, vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi.
- Beykoz
Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ile Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Feruz Kutsal, ekiplerle ilçedeki işletmelerde Kovid-19 kapsamında uyulması gereken kuralları denetledi.
Çiçekli, vatandaşlardan tedbirlere uyulması konusunda ısrarcı olmalarını isterken, ilçe genelinde tedbirlere uymada sorun yaşanmadığını söyledi.
Ekipler, kafeteryalarda dezenfektanları kontrol etmenin yanı sıra işletme sahiplerini maskesiz müşteri kabul etmemeleri konusunda uyardı.
- Silivri
Silivri Kaymakamı Ali Partal ve Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da zabıta ve jandarma ekipleriyle Gümüşyaka Mahallesi kapalı pazar yerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.
,Muhammed Gencebay Gür,Alparslan Ermiş,Tunahan Vural
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