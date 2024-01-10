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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da sağanak yağış trafiği vurdu! Dün gece saatlerinden itibaren süren yağış ulaşımda aksamalara neden oldu

        İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

        Megakent İstanbul'da sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Dün gece saatlerinden bu yana devam eden yağış nedeniyle özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 09:35 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:17
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        İstanbul'da sağanak trafiği vurdu!
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        İstanbul'da, yağışlı havanın etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu artarken deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

        AA'da yer alan habere göre kentin her iki yakasında geceden itibaren devam eden yağmur nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi.

        Avrupa Yakası D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de trafik yoğunluğu gözleniyor.

        TEM Otoyolu Kağıthane, Hasdal, Seyrantepe mevkisi ile TEM otoyolunun bağlantı noktalarında araçlar ağır seyrediyor.

        Bakırköy Sahil Yolu'nda Sirkeci istikametinde oluşan hasarlı kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışında aksamalar meydana geldi.

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        15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası geçişlerinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde, TEM Otoyolu'nda da Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık mevkileri ile Çamlıca gişelerde araçlar güçlükle seyrediyor.

        METROBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK

        Toplu ulaşımda bağlantı noktalarından olan Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Altunizade ile Uzunçayır'da otobüs ve metrobüs duraklarında da işe gidenlerin yoğunluk oluşturduğu görüldü.

        Altunizade metrobüs durağında yoğunluk nedeniyle vatandaşlar dolu olan araçlara binmekte zorlandı. Metrobüsler, duraklardaki araç ve yolcu yoğunluğu nedeniyle güzergahlarda gecikmeli hareket ediyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında da bazı aksamalar yaşanıyor.

        Şehir Hatları'nın Büyükada-Sedef Adası seferleri iptal edilirken Aşiyan uğramalarının ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacağı duyuruldu.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'nda saat 09.00'da trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #son dakika
        #istanbul trafik
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