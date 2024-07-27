Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da sağanak etkili oluyor - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İstanbul'da sağanak etkili oluyor

        İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarında sağanak etkili oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 07:22 Güncelleme: 27.07.2024 - 07:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da sağanak etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aralıklarla şiddetini arttırarak devam eden yağışın etkisiyle sürücüler, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin girişlerinde ve bağlantı yollarında yavaş ilerliyor.

        D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nun bazı kesimlerinde ise trafik akıcı seyrediyor.

        İBB trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu 07.00 itibarıyla yüzde 31 olarak ölçüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Olimpiyat meşalesi yakıldı!
        Olimpiyat meşalesi yakıldı!
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!
        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!
        Cimbom'dan sürpriz hamle: Richard Rios!
        Cimbom'dan sürpriz hamle: Richard Rios!
        Ankara'da kapkaç olayının şüphelisi, 217 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı
        Ankara'da kapkaç olayının şüphelisi, 217 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı
        Tramvay faciası! Bir kişi hayatını kaybetti
        Tramvay faciası! Bir kişi hayatını kaybetti
        Ünlü malikanede bir araya geldiler
        Ünlü malikanede bir araya geldiler
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        19 yaşındaki gençlerin 'kız meselesi' kavgası can aldı
        19 yaşındaki gençlerin 'kız meselesi' kavgası can aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        O fotoğraf dosyaya girdi
        O fotoğraf dosyaya girdi
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Habertürk Anasayfa