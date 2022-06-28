İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

AA

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Avrupa ve Anadolu yakasında önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Buna göre Maltepe, Esenler, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Tuzla ilçelerinde 48 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi.

AA'nın haberine göre; adreslerde detaylı arama yapılırken, operasyona özel harekat polisleri ve helikopter de destek verdi. 45 adreste narkotik köpekler kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.