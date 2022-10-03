İHA'nın haberine göre, İstanbul’da haftanın ilk gününde trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 08.15 itibarıyla yüzde 63 olarak ölçülürken Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine ulaştı.