Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sultangazi'de sapık alarmı! İki kadın aynı kişi tarafından taciz edildi' O anlar kameraya yansıdı

        İstanbul'da sabah saatlerinde tacizci kâbusu! İki kadına saldırdı

        İstanbul'da 4 ve 5 Ocak'ta sabah saatlerinde tacizci kâbusu yaşandı. İki gün peş peşe dehşette iki sağlık çalışanı kadın aynı kişi tarafından taciz edildi. Kadınlardan biri yaşadığı korku ile çığlık attı. Çığlık sesini duyanlar yardıma koştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 10:16 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da sabah saatlerinde tacizci kâbusu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sultangazi'de iddiaya göre bir sokağa dadanan şüpheli, birer gün arayla işe giden 2 sağlık görevlisi kadını taciz etti.

        DHA'nın haberine göre kadınlardan biri, yaşadığı korku ile çığlık attı. Çığlık sesini duyanlar, kadının yardımına koştu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        İlk olay, 4 Ocak Perşembe günü Cebeci Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan ve sağlık görevlisi olduğu öğrenilen bir kadını takip eden kimliği belirsiz şapkalı kişi, kısa süre sonra kadına fiziki tacizde bulundu. Kadın, neye uğradığını şaşırırken, şüphelinin koşarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

        KOŞARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ

        Yaşanan ikinci olay ise, ertesi gün yine aynı sokakta ve saatlerde yaşandı. Yakınlardaki bir hastanede görev yapan C. A., yürüyerek işe gittiği sırada, bir kişinin kendisini takip ettiğini fark etti. Hızlı adımlarla yürümeye devam eden C.A., sokağın ortasına geldiği sırada kendisini takip eden şüpheli, koşarak kadının yanına gelerek, fiziki tacizde bulundu. Yaşadığı korkuyla genç kadın, çığlık attı. Çığlık sesleri üzerine çevredekiler genç kadının yardımına koştu. Şüpheli ise, koşarak izini kaybettirdi.

        REKLAM

        Yaşadığı olay üzerine Esentepe Polis Merkezi Amirliği'ne giden C.A., kendisini taciz eden kişiden şikayetçi oldu. C.A., polis merkezi amirliğinde olaydan bir gün önce de aynı sokakta bir başka kadının da tacize uğradığını öğrendi.

        Yaşananları anlatan C.A., "Yaklaşık saat 07.50 sıralarıydı. Cadde de yürüyordum. Arkamdan birinin geldiğini fark ettim. Arkamı döndüm, göz göze geldik ama küçük birine benziyordu. Başta korktum sonra, 'küçük biridir, okula gidiyordur' diye düşünüp, tekrar kaldırıma çıktım. Kaldırımda yürürken yaklaşık 5 dakika boyunca takip etti beni. Sürekli arkamdaydı. Biraz ilerledikten sonra koştuğunu hissettim. Bu sırada bana temasta bulundu. Çığlık atmamla uzaklaştı. Çığlık sesimi duyan sokaktakiler, toplandı. Bana yardımcı oldular. Karakola giderek, kendisinden şikayetçi oldum. Dün de yine aynı sokakta taciz olayı yaşanmış. Bir arkadaşım şahit olmuş. Bir başka kadın yine aynı kişi tarafından tacize uğramış" dedi.

        O ANLAR KAMERADA

        Öte yandan yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. İlk olayda, işe gitmek için binadan çıkan kadının peşinden bir kişinin koştuğu görülüyor. İkinci olayda ise, tacize uğrayan C.A.'nın çığlık seslerinin kameraya yansıdığı, sokaktakilerin yardımına koştuğu görülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da korkunç olay! Önce güldü sonra vurdu!
        İstanbul'da korkunç olay! Önce güldü sonra vurdu!
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        Psikiyatri hastası özel hastaneyi ateşe verdi!
        Psikiyatri hastası özel hastaneyi ateşe verdi!
        Arda girdi, Real Madrid finale yükseldi!
        Arda girdi, Real Madrid finale yükseldi!
        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        Katile adresi 'Nakliye' vermiş!
        Katile adresi 'Nakliye' vermiş!
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        7 gün önce doğa yürüyüşüne çıktı... Rus turistten haber yok!
        7 gün önce doğa yürüyüşüne çıktı... Rus turistten haber yok!
        SEC, spot Bitcoin ETF'lerini onayladı
        SEC, spot Bitcoin ETF'lerini onayladı
        Yüzyılın davası: Güney Afrika’nın ‘soykırım’ suçlamasıyla İsrail aleyhine açtığı dava Lahey’de başlıyor
        Yüzyılın davası: Güney Afrika’nın ‘soykırım’ suçlamasıyla İsrail aleyhine açtığı dava Lahey’de başlıyor
        Genç nüfus azalıyor
        Genç nüfus azalıyor
        Habertürk Anasayfa