Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam İstanbul'da restoranlarda fiyatlar arttı

İstanbul'da dışarıda yenen yemek fiyatlarında artış

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre Ocak ayında dışarıda yenen yemek grubunda fiyatlar bir önceki aya kıyasla yüzde 14.92 arttı. BlombergHT'nin haberine göre dışarıda yenen yemek grubundaki Ocak ayında gerçekleşen aylık artış gıda harcamalarındaki artışı da geride bıraktı

Giriş: 01.02.2023 - 15:58 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da restoranlarda fiyatlar arttı
HABERTURK.COM

İstanbul'da dışarıda yenen yemek fiyatlarındaki yıllık artış Ocak'ta yeniden üç haneli seviyelere yükseldi. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, dışarıda yenen yemek grubunda Ocak ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 14,92 arttı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre artış ise yüzde 102,47 olarak kaydedildi. Böylelikle Aralık ayında bu grupta görülen çift haneli yıllık enflasyonun ardından Ocak ayında yeniden üç haneli enflasyon izlendi.

BlombergHT'nin haberine göre dışarıda yenen yemek grubundaki Ocak ayında gerçekleşen aylık artış gıda harcamalarındaki artışı da geride bıraktı. İTO verilerine göre İstanbul'da gıda harcamaları Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 6,07 arttı. Gıda grubunda yıllık artış da yüzde 83,79 oldu.

Dışarıda yenen yemek grubundaki artış genel perakende fiyatları ve toptan fiyatlardaki artışı da geride bıraktı. İstanbul'da perakende fiyatlar Ocak'ta aylık yüzde 5,94; toptan fiyatlar da yüzde 5,52 arttı.

FİYAT SABİTLEME ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Ocak ayında sektöre fiyat sabitleme çağrısı yapılmıştı. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, fiyat sabitleme çağrısı yaptıklarını ve sektörün önemli kısmının da buna uyduğunu söylemişti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kışın güneş kremi kullanılır mı?
Kışın güneş kremi kullanılır mı?
Körfez'de imar işlemleri dijitale taşındı
Körfez'de imar işlemleri dijitale taşındı
Sağlık Bakanlığı'ndan Strep-A uyarısı!
Sağlık Bakanlığı'ndan Strep-A uyarısı!
Liderler 13 Şubat'a tam yetkiyle gidecek
Liderler 13 Şubat'a tam yetkiyle gidecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.