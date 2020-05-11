İstanbul'da restoran yangını

AA

Alınan bilgiye göre Kadıköy Balıkçılar Çarşısı'nda bulunan iki katlı bir restoranda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Haber edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Yangın esnasında bina içerisinde çökmeler meydana geldi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.Ölen ya da yaralanan olmayan yangın sonrası restoran içerisinde maddi hasar oluştu.