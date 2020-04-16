İstanbul'da ramazan pidesi satışı için tedbirler alındı

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çetin, ramazan pidesiyle ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını, ürün stoklarının hazırlandığını ve virüsle ilgili alınacak önlemlerin görüşüldüğünü söyledi.
Pidenin fiyatının henüz belli olmadığını aktaran Çetin, "Ramazan pidesi her yıl olduğu gibi bu yıl da fırınlarımızda olacak, herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Pide kuyrukları oluşmaması için elimizden geleni yapacağız, erken üretimlere başlayacağız." dedi.
Ellerinde erken saatlerde pide stoku tutacaklarını söyleyen Çetin, "Sosyal mesafeyi koruyucu tedbirleri zaten işletmelerimizde aldık. Kapılarımızda birer personel bekletip sosyal mesafeyi koruyacağız. Pidenin çıkarılması noktasında çalışmalarımız vardı, fırıncı esnafımız da pide üretmek istiyor tabii ki. Bu doğrultuda inşallah vatandaşlarımızı ve esnafımızı da mağdur etmeden bir ortak yol bulup pide üretimini gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.
- Fırıncılar hafta sonuna hazır
Çetin, fırıncıların geçen hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da ekmek satışına hazır olduğunu kaydederek, ekmekle ilgili un ve maya gibi tüm hammaddelerin stoklandığını belirtti.
İstanbul Valiliğinin talimatı doğrultunda sokaklarda ve caddelerde şoförler aracılığıyla halka ekmek dağıtacaklarını söyleyen Çetin, "Şoförlerimiz, yanlarında ilave personel istihdam edecek. Ekmeği verenle parayı veren personelin aynı olmaması kaydıyla hijyeni sağlayarak, sosyal mesafeyi sağlayarak satışlarımızı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan Çetin, geçen hafta sonu bazı fırıncılar arasında sokak ve mahallelerin paylaşılamaması nedeniyle kavga yaşandığını hatırlatarak, şunları aktardı:
"Bunun oluşmaması anlamında biz kamu otoritesinden destek istiyoruz. Örneğin bir mahallede bir fırın var, ancak başka bir ilçeden bir fırının o mahalleye gelip ekmek satma gayreti içinde olması, kavgalara sebebiyet verdi. Örneğin 'Her işletme kendi ilçesinde, kendi mahallesinde arabasıyla ekmeğini satabilir.' şeklinde kararlar alınmasını bekliyoruz. Sokakları, mahalleleri kamu otoritesinin organize etmesini istiyoruz. Bu konuda kaymakamlık, ilçe belediyesi veya valilik talimatı olabilir."
Tüm insanların evinde olduğu dönemde fırıncı esnafının risk alarak virüse karşı mücadele verdiğini vurgulayan Çetin, fırıncılara teşekkür etti.
,Safiye Gören
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