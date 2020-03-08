İstanbul ,Zeytinburnu'nda polisten kaçan minibüsün otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Polis, Yedikule Caddesi'nde, 34 AG 0384 plakalı minibüsü durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan G.A. yönetimindeki minibüsle kaçmaya başladı.

Kovalamacanın sürdüğü 10. Yıl Caddesi'nde G.A'nın kontrolünü yitirdiği minibüs, E.K. yönetimindeki 81 AAE 532 plakalı otomobile çarparak durdu.

Kazada hafif yaralanan otomobildeki 4 kişi ayakta tedavi edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü G.A'nın 1.22 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

G.A. gözaltına alınırken, kazaya karışan araçlar da çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.