İstanbul'da polisin dikkati sonucu uyuşturucu taciri yakalandı

Alınan bilgiye göre, otogarda 4 Ocak'ta uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri Suriye uyruklu M. A.'ya (23) üst araması yaptı.

Zanlının montunun sol üst cebinden şeffaf poşet içerisinde captagon diye tabir edilen uyuşturucu 6 hap bulundu.

Sırt çantasını inceleyen polis ekipleri, burada da ağız kısımları zımbalanmış Türk kahvesi paketlerinin içerisinde, silindir şeklinde dizilmiş ve etrafı kağıt ve bantla sarılmış 607 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Şüpheli şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.