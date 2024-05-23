İstanbul'da pimi çekilmemiş el bombalı tehdit
İstanbul Sultangazi'de daha önce de silahlı saldırı düzenlenen bir tekstil atölyesine pimi çekilmemiş el bombası atıldı. Şüphelinin el bombasını havalandırma girişinden atölyeye attığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Sultangazi'de daha önce silahlı saldırının hedefi olan bir tekstil atölyesine bu kez de pimi çekilmemiş el bombası bırakıldı.
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Olay, 21 Mayıs Salı günü saat 05.00 sıralarında ilçenin 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi.
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Tekstil atölyesinin önüne gelen kapüşonlu şüpheli, havalandırma girişinden içeri pimi çekilmemiş el bombası attı.
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Şüpheli olayın ardından atölyenin önünden uzaklaştı.
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Tekstil atölyesine daha önce de silahlı saldırı düzenlendiği ve atölye sahibinin husumetlilerinin olduğu öğrenildi.
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Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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BOMBANIN ATILDIĞI ANLAR KAMERADA
Öte yandan şüphelinin atölyenin havalandırma girişinden el bombasını attığı anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Görüntülerde atölyenin önüne gelen kapüşonlu şüphelinin, bombayı atarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.