İTO verilerine göre, İstanbul'da ağustosta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0,59 ve toptan fiyatlar yüzde 0,84 arttı.

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