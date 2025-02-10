İstanbul'da pazartesi trafiği
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk oluştu. İBB Trafik Haritası'na göre yoğunluk saat 09.00 itibariyle yüzde 62 olarak ölçüldü
Haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluğu nedeniyle Maltepe D-100'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
DHA'nın haberine göre sürücüler zaman zaman trafikte beklemek zorunda kaldı.
Haftanın ilk iş gününde İstanbul'un çeşitli noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. O noktalardan biri olan Maltepe D-100'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kentin çeşitli noktalarında sabah erken saatlerde etkili olan yağış ise hava aydınlanınca etkisini yitirdi.
Maltepe D-100'de ilerleyen araçlar yoğunluk nedeniyle hızlarını düşürmek zorunda kaldı.İstanbul'da trafik yoğunluğu ana arterlerde devam ederken, yoğunluk saat 09.00 itibariyle yüzde 62 olarak ölçüldü.