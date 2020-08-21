GÜNCELLEME- İstanbul'da özel bir hastanenin duvarının çökmesi

AA

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Üçevler Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin acil biriminin tavanının üzerindeki su deposunun bulunduğu alan henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Tavanın çöktüğü sırasında altında bulunan 2 hastane çalışanı ve 1 vatandaş enkaz altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu enkaz altından çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, yıkılan duvarın enkaz kaldırma çalışmaları ve depodan boşalan suyun tahliye çalışmaları devam ediyor.

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel bir hastanenin acil biriminde tavan arasındaki su deposunun bulunduğu alanın çökmesiyle ufak bir kazanın yaşandığını anlattı.

Kazada, 2 hastane çalışanı ile 1 vatandaşın hafif yaralandığını belirten Hatipoğlu, itfaiye ekiplerinin olaya müdahale ettiğini, şu anda içerideki suyun tahliye çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.