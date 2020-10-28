İstanbul'da otomobillerin tekerleklerini çalan şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 14-20 Ekim arasında Bahçelievler ve Bağcılar'da 4 otomobilin tekerleklerinin çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerleri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kullandığı aracı belirledi.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Metin P'yi (41) Bağcılar'daki bir depoya çaldığı tekerlekleri taşırken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin araçla olay yerine geldiği, kriko yardımıyla araçları kaldırıp tekerleklerini söküp çaldığı belirlendi.

Şüphelinin emniyette 29 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.