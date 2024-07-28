İstanbul'da otel çalışanları ile taksicilerden turistlere dolandırıcılık tuzağı

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Sultanahmet'te, bazı taksicilerin otellerden aldıkları turistleri taksimetre fiyatının iki katına anlaşarak taşıdıkları iddia edildi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen son olay, iddiaları doğrular nitelikteydi.

Görüntülerde otelden turisti alarak aracına götüren taksicinin, ardından otel çalışanı ile el sıkıştığı, otel çalışanının ise taksiciye turistten ne kadar ücret alacağını tembihlediği dikkat çekti.

Görüntüleri çeken taksiciler, turistin araca binmesinin ardından meslektaşının yanına giderek tepki gösterdi.

TELEGRAM ÜZERİNDEN YOLCU PAZARLIĞI

Yine iddiaya göre özellikle otellerin yoğun olduğu tarihi Sultanahmet bölgesinde bazı otel çalışanları ile taksiciler arasında telegram gruplarından turist yolcu pazarlığı yapılıyor. Otel çalışanları, komisyon karşılığında turistlerin anlaştıkları taksiciler tarafından fahiş fiyattan taşınmasını sağlıyor.